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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 26. haftasında yarın Real Madrid'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:34
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        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek
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        Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

        İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.

        Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.

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