Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için ilk engel olan Benfica ile rövanş maçına çıkacak. İlk karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, evinde oynayacağı rövanş maçında rakibine karşı en az 2 farklı galibiyet almak zorunda. Sarı-lacivertliler Benfica'yı elerse bir sonraki engel olan play-off turuna katılacak. Peki, Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı tarihi...

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TUR ŞANSINI KADIKÖY'E BIRAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını sahasındaki rövanş mücadelesine bıraktı.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin ilk bölümünde daha etkili oynayan Benfica, 69. dakikada Franco Cervi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica sahadan tek farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

COCU, FENERBAHÇE'DEKİ İLK RESMİ MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'de bu sezon göreve getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmanda istediği sonucu almayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hollandalı teknik adamın, mücadeledeki ilk değişikliği 61. dakikada geldi. Cocu, bu dakikada Valbuena'yı kenara alırken, Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü.

Hollandalı teknik direktör, 74. dakikada ise ikinci hamlesini yaptı. Bu dakikada Alper Potuk kenara gelirken, İspanyol golcü Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

BARIŞ ALICI, FENERBAHÇE'DE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı, sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

İlk 11'de şans bulamayan Barış, karşılaşmanın 87. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna girdi.

ELJİF ELMAS 0 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eljif Elmas, Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kamp döneminin öne çıkan isimlerinden olan Eljif, Portekiz'deki maçta 90 dakika sahada kaldı.

BENFİCA'YA KARŞI 3. YENİLGİ

Sarı-lacivertliler, Benfica ile tarihinde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Portekiz ekibi ile 3. kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

Geride kalan 5 maçta 11 gol yiyen sarı-lacivertliler, yalnızca 3 gol atabildi.

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