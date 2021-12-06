İleriye de daha ümitle, moralli ve özgüvenli bir şekilde önüne bakması için Rizespor karşısında alınacak 3 puan çok önemliydi. Yalnız 3 puanı almadığı gibi zaman zaman saha içinde kombinasyon eksikleri de olsa, oynadığı oyunla da ikinci devredeki Serdar Dursun değişikliğinden sonraki oyunla beraber o yakaladığı momentumla, hem oyunu kazandı hem de maçı kazandı. Bu ikisini son haftalarda kazandığı maç sayısı, çok çok da azdı. Bu performansın sürdürülebilirliği ve kalıcı olması için oyunun daha da üzerine koyulup gelişimin de daha fazla olması gerekir.