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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi başladı!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:56
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        F.Bahçe'de Anderlecht mesaisi başladı!
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

        Sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla idmana devam eden sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlar ve dayanıklılık koşuları ile antrenmanı sonlandırdı.

        Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Anderlecht maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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