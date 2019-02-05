Fenerbahçe futbol takımının yönetimindeki en yetkili isim olan sportif direktör Damien Comolli'nin hamleleri sezon başından bu yana eleştiriliyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; son olarak Yassine Benzia'nın TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmaması yapılan transferlerdeki başarısızlığı ve kötü kadro planlamasını adeta gözler önüne serdi...

REYES, BENZIA, SLIMANI VE TOLGA!

Fenerbahçe'de sezon başında alınan hiçbir futbolcu isteneni veremezken özellikle 4 transfer tam anlamıyla fiyasko oldu!

Stoper Diego Reyes, sarı-lacivertli formayla ligde yalnızca 4 maçta (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 11'de oynayabilirken ara transfer döneminin son günlerinde Leganes'e kiralandı. Comolli, Fenerbahçe'de hiçbir varlık gösteremeyen Reyes'in imza töreninde, "Diego Reyes, 8 ay önceden takip etmeye başladığımız ve 2 ya da 3 numaralı stoper tercihimizdi. Çünkü kendisi savunmada, hem sol stoperde hem sağ stoperde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum" demişti.

Sarı-lacivertli takımdaki diğer bir büyük hayal kırıklığı ise Islam Slimani oldu. Ligde 13'ü ilk 11'de olmak üzere 14 maçta oynayan Cezayirli forvet, yalnızca 1 gol atabilirken taraftarlara saç baş yoldurdu. Devre arası transfer döneminde Ersun Yanal'ın 'Fenerbahçe’yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı' dediği oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyordu. Sarı-lacivertli takım forvet oyuncusu alamadığı için Slimani'nin Real Betis'e gitmesine izin verilmedi.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci, sakatlıktan dönemedi. Tolga, sarı-lacivertli formayla 1 dakika bile giyemedi.

Son olarak Yassine Benzia, inişli çıkışlı performansının ardından TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya dahil edilmedi. Comolli'nin Benzia'nın imza töreninde söyledikleri ve izlediğimiz Benzia arasındaki fark büyük: "Bizim ulaşabileceğimiz noktanın uzağındaydı. Lille'den telefon geldi ve ‘Hangi oyuncuyu istersiniz’ dediler ve ‘Benzia’ dedim. 16 yaşından beri takip ettiğimiz oyuncuydu. ‘Maddi olarak durumunu karşılayamayız’ diye de söyledim. Kiralık olarak bir şeyler yapabileceğimizi söyledim. Bizim için inanılmaz bir fırsattı ve bir anda gerçeğe döküldü. Son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı ve o yüzden son güne kaldı."

İlk devrede bazı maçlarda şans bulabilen ve büyük beklenti yaratan Barış Alıcı da Sadık Çiftpınar'ın transferi karşılığında kiralık olarak Yeni Malatyaspor'a gönderildi.

Bonservislerine yaklaşık 4 milyon euro ödenen genç oyuncular Berke ve Ferdi takımın en kötü durumunda bile 11'i zorlayamadı.

Ayew, Frey, Harun ve Jailson ise diğer oyunculara göre daha iyi performans gösteren oyuncular oldu. Ancak bu 4 oyuncu da taraftarın gözüne giremedi.

FABIAN VE WILSHERE SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Gerçekleşen transferler dışında İstanbul'a kadar gelen ancak resmiyete dökülemeyen görüşmeler de dikkat çekiyor. Kulübün kapısından dönen Marco Fabian, bu sezon Frankfurt'ta sadece 1 maçta 63 dakika oynadı.

Fenerbahçe'yi gelmeyi kabul etmeyen müzmin sakat Jack Wilshere da yine sakatlıklardan kurtulamadı. West Ham'da 4 maçta forma giyen oyuncu, uzun bir sakatlık dönemi yaşadı. Daha sonra sahalarda dönen futbolcu, bir maçta 5 dakika oynadıktan sonra tekrar sakatlandı. İngiliz futbolcunun sezonu kapattığı söyleniyor.

DIRAR, SOLDADO, EKİCİ KURTARICI OLDU!

Sarı-lacivertli takımda yapılan transferler kadar kötü kadro planlaması da göze çarpıyor. Sezon başında Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Nabil Dirar, Roberto Soldado ve Mehmet Ekici, Ersun Yanal'ın gelişiyle takımın en önemli futbolcuları arasına girdi. Comolli'nin kurduğu takımda 'istenmeyenler' durumundaki 3 oyuncu bir anda kurtarıcı oldu.

Comolli'nin sezon başında Soldado'yu satmak istediği, İspanyol futbolcunun da buna tepki gösterdiği haberleri basında geniş yer buldu. Aatif ve Volkan Demirel'le birlikte kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'dan ise ilk yarının büyük bölümünde fayda alınamadı.

UEFA KADROSU ÇÖKTÜ!

Sezon başından beri yapılan hamleler sonucunda bugün gelinen noktayı en iyi gösteren tablo, Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu oldu. Dirar, Soldado, Mehmet Ekici'nin alınmadığı, devre arasında yapılan 5 transferden 3'ünün yazılabildiği kadroyla Fenerbahçe, Zenit karşısında olacak.

Ligde ve kupada hedefsiz kalınmışken ve Ersun Yanal'ın dönüşüyle toparlanma emareleri gösteren takım, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro sıkıntısı yaşanacak.

Cezası nedeniyle sezon başında UEFA'ya 25 yerine 23 isim bildirebilen Fenerbahçe'de yapılan değişiklikler sonucu, kadro 21'e indi. Listede şu isimler yer alıyor:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustadter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

3'ü kaleciden oluşan 21 kişilik listede soru işareti olan isimler nedeniyle Ersun Yanal'ın işi iyice zorlaştı. Lig kadrosuna alınmayan Benzia, 'bağlarımız zayıfladı' denen Slimani ve son resmi maçına 2 Aralık'ta çıkan Alper Potuk'tan alınacak verim soru işareti.

Sezon başındaki transferlerin Fenerbahçe'yi dibe götürdüğünü anlamak için son 2 maça bakmak da yeterli. Sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında sezon başında yapılan transferlerden sadece 2'si (Benzia, Ayew); 2-0 kazanılan Göztepe maçında ise sadece 3'ü (Benzia, Ayew, Jailson) forma giydi. İki maçta oynayan Benzia da bugün kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe'nin sezon başında 11 transfer yaptığını hatırlatırsak bu rakamların ne kadar düşük olduğu anlaşılıyor.

Ersun Yanal yönetiminde büyük oranda geçen sezonki kadro ve devre arasında yapılan transferlerle Fenerbahçe 'normal' günlerine dönecek gibi görünüyor.