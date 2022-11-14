Fenerbahçe 116 günde 25 resmi maç oynadı. UEFA Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de Dünya Kupası arasında 29 puanla zirvede girdi. Fenerbahçe bu yoğun maç trafiğinde yaz transfer dönemi kadrosuna kattığı iki isimden istediği verimi alamadı. O oyuncular Joshua King ve Joao Pedro.

JOSHUA KING DÜNYA KUPASI SONRASI DÖNÜYOR Sezona iyi başlayan ve 8 maçta 3 gol 1 asistlik katkı yapan King'in sakatlığı uzun sürdü. Norveçli hücum oyuncusunun sahalara dönmesi uzadı. Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak olan 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un elini güçlendirecek. Joshua King için özel bir çalışma programı hazırlanacak.