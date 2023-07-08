Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan ayrılık kararı! Üç talibi var

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3 KULÜP PEŞİNDE 31 yaşındaki oyuncuyla eski kulübü Cagliari başta olmak üzere Lazio ve Torino'nun ilgilendiği belirtildi.

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Haberde, transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'yi ikna edecek bir bonservis bedelinin önerilmesi gerektiğinin de altı çizildi.