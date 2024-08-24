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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Fred kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Fred kararı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:03
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

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        Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

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        FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ

        Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

        5

        TEK EKSİK MERT HAKAN

        Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

        6

        İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

        7

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        8

        Livakovic

        9

        Osayi

        10

        Çağlar

        11

        Djiku

        12

        Oosterwolde

        13

        İsmail

        14

        Fred

        15

        Tadic

        16

        Szymanski

        17

        Maximin

        18

        En-Nesyri (Dzeko)

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