Fenerbahçe, cumartesi günü taraftarı önünde oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının biletlerini yarın satışa sunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın biletlerini yarın satışa sunacak. Yarın Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne, Kongre Üyeleri'ne ve temsilci üyelere yapılacak olan satışın ardından perşembe günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerine satış yapılacak. Biletler genel satışa ise cuma günü çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:



Misafir tribün: 32.50 TL

Migros tribünü F blok: 32.50 TL

Fenerium üst H-I blok: 115 TL

Fenerium üst E blok: 140 TL

Fenerium alt H blok: 210 TL

Fenerium alt G blok: 250 TL

Fenerium alt F blok: 305 TL

Fenerium alt E blok: 400 TL

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