DHA

Can Bartu Tesisleri´nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00´de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.