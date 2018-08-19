Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini ardından Süper Lig'in daha ikinci haftasından Y.Malatya deplasmanında alınan yenilgi ile birlikte futbolcular ile teknik heyetin yanı sıra sportif direktör olarak görev getirilen Damien Comolli şimşekleri üzerine çekti...

İcraatları şimdiden sorgulanmaya başlanan, özellikle İslam Slimani'nin imza törenindeki tavırları ve söylemleriyle tepki toplayan Comolli’nin geleceği camiada tartışma konusu oldu. Slimani'nin basın toplantısında kendisine Fransızca yöneltilen soruları bile Fransız olmasına karşın İngilizce yanıtlayan Damien Comolli'nin, böyle davranmasının nedeninin söylediklerinin ve verdiği mesajların başkan Ali Koç'un iyi anlaması için olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Comolli'nin ayrıca yine imza töreninde "Transfer yapabilmemiz için oyuncu satma mecburiyetimiz bulunmuyor” diyerek UEFA ile yapılan iyi niyet anlaşmasını bir kenara atması da camianın tepkisini topladı. Yönetimdeki bazı isimlerin de Comolli'nin bazı tavırlarından rahatsız oldukları ve birlikte gerçekleştirdikleri sohbetlerde bunu dile getirdikleri ifade edildi. Taraftarlar da özellikle sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda teknik direktör ve yeni transferlerin seçimi nedeniyle Comolli'ye eleştiren ifadeler kullandılar.

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