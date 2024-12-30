Fenerbahçe'de Süper Lig'de kalesinde geçit vermiyor!
Liderle arasında 8 puan fark bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de kalesinde ise geçit vermedi. Ancak sarı-lacivertliler bu başarısını Avrupa'ya yansıtamadı.
Fenerbahçe, ligin 17 haftalık bölümünde en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, 16 maçta kalesinde 15 gol gördü. 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Fenerbahçe; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor, Bodrum Futbol Kulübü ve Net Global Sivasspor maçlarında gol yemedi.
Sarı-lacivertliler, 9 maçta ise rakiplerinin topu ağlara göndermesine engel olamadı.
Jose Mourinho’nun ekibi, sezon başında bu alanda daha iyi bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada yalnızca Göztepe’nin 2 golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçındaysa kalesini gole kapatamadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde ise daha başarısız bir tablo ortaya çıktı. Fenerbahçe, 6 maç sonunda rakiplerine 9 kez gol izni verdi.
Her karşılaşmada topu ağlarında gören sarı-lacivertli ekip, 8 puan ve eksi 2 averajla 21’inci sırada yer alıyor.