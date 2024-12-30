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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Süper Lig'de kalesinde geçit vermiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Süper Lig'de kalesinde geçit vermiyor!

        Liderle arasında 8 puan fark bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'de kalesinde ise geçit vermedi. Ancak sarı-lacivertliler bu başarısını Avrupa'ya yansıtamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:06
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        Fenerbahçe, ligin 17 haftalık bölümünde en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

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        Sarı-lacivertliler, 16 maçta kalesinde 15 gol gördü. 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Fenerbahçe; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor, Bodrum Futbol Kulübü ve Net Global Sivasspor maçlarında gol yemedi.

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        Sarı-lacivertliler, 9 maçta ise rakiplerinin topu ağlara göndermesine engel olamadı.

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        Jose Mourinho’nun ekibi, sezon başında bu alanda daha iyi bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada yalnızca Göztepe’nin 2 golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçındaysa kalesini gole kapatamadı.

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        UEFA Avrupa Ligi’nde ise daha başarısız bir tablo ortaya çıktı. Fenerbahçe, 6 maç sonunda rakiplerine 9 kez gol izni verdi.

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        Her karşılaşmada topu ağlarında gören sarı-lacivertli ekip, 8 puan ve eksi 2 averajla 21’inci sırada yer alıyor.

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