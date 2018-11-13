Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından toplanan sarı-lacivertli futbolcuların, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde çalıştığı bildirildi. Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Martin Skrtel, İslam Slimani, Roman Neustaedter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Andre Ayew, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mauricio Isla, Yassine Benzia ve Diego Reyes'in katılmadığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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