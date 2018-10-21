Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Tyler Ennis, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle oynanan maçta ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta Ennis, ilk çeyrekte kendisine yapılan faul sonrası sert bir şekilde düşerek acı içinde yerde kaldı.

Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.

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