Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’de kupa mücadelesinde İstanbulspor’a karşı alınan net galibiyet sonuçtan çok yedek ağırlıklı takımın ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların özverili ve iyi oyunu teknik heyeti mutlu ederken bu performansların forma rekabetini arttıracağı konusunda fikir birliğine varıldı. Özellikle Harun, Sadık, Tolgay, Zajc, Ferdi, Jailson, Deniz gibi isimlerin etkili performansı dikkat çekerken, bu oyuncuların ilk 11’de şans bulamamalarına rağmen kendilerini hazır tutmaları alkış topladı.

MUTSUZLUKLARI BİR KAZANÇ

Maçtan sonra da verdikleri demeçlerde oynayamadıkları için mutsuz olduklarını belirten ve formayı kapmak istediklerinin altını çizen Fenerbahçeli futbolcuların bu tavırları bir kazanç olarak görülürken, bu rekabetin Samandıra’daki antrenman temposuna da takıma da çok olumlu yansıması bekleniyor.