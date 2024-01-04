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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Abdülkadir Selvi'ye yanıt - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Abdülkadir Selvi'ye yanıt

        Fenerbahçe Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamayla Abdülkadir Selvi'ye cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:10
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        Fenerbahçe'den Selvi'ye yanıt
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        Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Atatürk'lü tişört ve pankartlara izin verilmediği için ertelenen Süper Kupa Finali'yle ilgili iddialarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi'ye yanıt verdi.

        Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

        Abdülkadir Selvi isimli şahsın, Süper Kupa Finali iptal sürecine dair ilk günden itibaren ortaya koyduğu yalan yanlış ve iftira dolu söylem ve köşe yazıları üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

        Bu şahıs, Süper Kupa iptal gündemi doğrultusunda kendisine bir misyon belirlemiş,

        Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılar ve CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iftiralarla gerçekleri manipüle ederek, konuyu farklı bir zemine çekmeye, komplo teorileri ve isnat dolu suçlamalarla ‘kendince’ bir alan yaratmaya çalışmaktadır.

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        Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç’tur.

        “Maçın Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç teklif etti”

        “Maçın oynanacağı son gün Fenerbahçe tişört ve pankart talebi ile protokolü bozdu, süreci gerdi"

        “Fenerbahçe Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözü ile FETÖ mesajı vermeye çalıştı”

        “Futbol üzerinden siyasi mühendislik hedefledi”

        “Larnaka maçında da Türk bayrağı ve pankart olmaması yönünde bir protokol imzaladı” gibi tamamıyla gerçek dışı bilgiler içeren ve haddini aşan bir yaklaşımla yalanlarını zirveye ulaştırmıştır.

        Sporla alakası olmayan, gazetecilik etiğinden nasibini almamış, konulardan bihaber şekilde aldığı talimatlar ve servis edilen bilgiler ile gazetecilik yaptığını sanan bu şahsın, kamuoyundaki karşılığı herkesin malumudur.

        İlk olarak; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve Başkanımız Ali Koç’un ne geçmişte ne bugün siyasetle ilgisinin olmadığı net ve sarihtir.

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        Ayrıca;

        Pek çok maçımızda kullandığımız Atamızın ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün, İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı,

        Yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibarıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı, ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdir.

        FETÖ söylemleriyle Türk futbolunu, asırlık kulübümüzü yan yana getirme cüretinde bulunan bu şahsın FETÖ ile ilgili gerçek duruş ve duygularını kamuoyunun daha iyi anlaması için Yeni Şafak gazetesindeki 9.12.2013 tarihli köşe yazısını özellikle hatırlatmak istiyoruz.

        Bu şahısla ilgili hukuki adımların başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

        FENERBAHÇE'DEN MEKTUP

        ABDÜLKADİR SELVİ NE DEMİŞTİ?

        Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Suudi Arabistan'da yaşanan İstiklal Marşı ve Atatürk krizinin ardından ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek hakkında bir yazı yazmıştı.

        Selvi, "Maçın Suudi Arabistan’da oynanmasına onay veren, imzalanan protokolü kabul eden, paranın kasalarına girmesine izin veren, divan kurulunun kararına rağmen takımları Suudi Arabistan’a götüren Ali Koç ve Dursun Özbek’in son birkaç gün içinde Atatürkçülük hassasiyetleri ön plana çıkıyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartını kullanmak istemesiyle ilgili olarak "Maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, “Yurtta sulh cihanda sulh” sözü mü bulundu?" ifadelerini kullanmıştı.

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