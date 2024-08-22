Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği iddia edildi
Sport'un haberine göre, Barcelona'nın kadro planlamasında düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe.
Ancak 21 yaşındaki hücum oyuncusu şu anda Türkiye'de oynamak konusunda pek emin değil.
Fati'nin gönlünde Sevilla'nın yattığı söylenirken oyuncuyla Benfica ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.
Barça'nın yüksek maaşların büyük bir kısmından tasarruf etmek için Ansu Fati ile yolları ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Fati'yi şimdilik elinde tutan Barcelona ise sol kanada bir transfer yapılması halinde Ansu Fati'yi kiralık olarak gönderebilir.
Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.