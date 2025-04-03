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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den hiçbir teknik sorumlu basın toplantısına katılmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den hiçbir teknik sorumlu basın toplantısına katılmadı

        Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenmesi sonrası basın toplantısına hiçbir teknik sorumlu katılmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:20
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        Fenerbahçe'den basın toplantısına katılım yok!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşırken, derbi sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

        Müsabakada son düdüğün çalmasıyla birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, saha içerisinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulundu. Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarken, sarı-kırmızılı teknik adam yere düştü. Hakem Cihan Aydın, sarı-lacivertli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

        Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti de 90. dakikada yaşanan kavgada kırmızı kart gördü. Derbide yaşanan kavga ve tartışmalardan dolayı Fenerbahçe tarafından tepki amaçlı basın toplantısında katılım sağlanmadı.

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