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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den karşı hukuki hamle - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den karşı hukuki hamle

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray cephesi, derbi sonrasında yaşananlara dair suç duyurusunda bulunurken sarı-lacivertliler de karşı hamle yapmaya hazırlanıyor

        Giriş: 22.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:57
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        Fenerbahçe'den karşı hamle!
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        Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi geride kalırken mücadelenin sonrasında yaşananlar gündemde kalmaya devam ediyor.

        Galatasaray cephesi konuya ilişkin başvurular yaparken adli sürece taşınan olaylarla ilgili Fenerbahçe de karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

        Sarı-lacivertli kulüp ile yaptığım görüşmelerde kulübün avukatlarının çalışmalara başladığını öğrendim.

        Fenerbahçe cephesi de derbi sonrasında hem koridor hem de sahada yaşanan olayların görüntülerini inceleme altına aldı.

        Sarı-lacivertli camianın önde gelen hukukçuları, Galatasaray'ın suç duyurularına karşı olarak hukuki olarak gerekli hamleleri yapacak.

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