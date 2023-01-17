Fenerbahçe'den Necati Ateş açıklaması!

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Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin ilk golünde Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ve stoper Ertuğrul Ersoy arasındaki anlaşmazlık olmuş ve pozisyon Valencia'nın golü ile sonuçlanmıştı.

Pozisyonu değerlendiren TRT Spor yorumcusu Necati Ateş ise yenilen bu gol hakkında "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullandı.