Fenerbahçe'den proje ve imar planı duyurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında Ataşehir'de geliştirilecek projelere ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır. Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir. Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"