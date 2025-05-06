Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamaması nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılarak, "Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.