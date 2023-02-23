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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'de transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia, Brezilya'nın yolunu tutuyor. Yıldız ismin sarı-lacivertlilerle kontrat uzatma teklifini geri çevirdiği ifade edilirken yeni takımı da belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişme...

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Fenerbahçe'de ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalacaktı.  
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Kararı merakla beklenen yıldız golcü, yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Önceliği Fenerbahçe'de kalmak olan Valencia'nın, kulübün 1+1 yıllık teklifi ise yeterli bulmadığı bildirildi. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Bununla birlikte Ekvadorlu yıldız, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı ve Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaşma sağladı. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Valencia, geçen hafta perşembe günü ön sözleşmeye imza attı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    2026'YA KADAR ANLAŞMA

    Bu sezon F.Bahçe formasıyla toplamda 30 maça çıkan Valencia, 23 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    33 yaşındaki golcü, sezon sonunda Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılarak kendisini 2026'ya kadar Internacional'e bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Futbol kariyerine ülkesinin takımı Caribe Jr'da başlayan Valencia, kariyerinde West Ham United ve Everton formaları da giydi. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    Valencia, 2020 yılında Meksika ekiplerinden Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

    AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

    Sarı-Lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Valencia'nın Internacional'le olan anlaşmasının sezon sonunda açıklanmasını istediği ifade edildi. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Enner Valencia yuvadan uçuyor

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