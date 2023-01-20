"Verona'dan ayrılması beklenen Martin Hongla'nın geleceği ile ilgili kısa bir süre içinde haber bekleniyor. Cagliari onun yeni takımı olabilir. Ancak Fenerbahçe de Hongla'nın peşinde ve bir süredir 24 yaşındaki oyunucunun transferiyle ilgileniyor."