Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Martin Hongla'nın peşinde

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi. İtalyan TMW'ye göre; sarı-lacivertliler, Hellas Verona'dan ayrılması beklenen Martin Hongla ile ilgileniyor. Haberde, oyuncu ile Cagliari'nin de ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin de bir süredir Hongla'nın peşinde olduğuna vurgu yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Hellas Verona ile yollarını ayırması beklenen Martin Hongla ile ilgileniyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Haberde 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu Cagliari'nin de istediği belirtildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Orta saha ve önlibero bölgelerinde görev yapabilen Martin Hongla için şu ifadelere yer verildi:
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    "Verona'dan ayrılması beklenen Martin Hongla'nın geleceği ile ilgili kısa bir süre içinde haber bekleniyor. Cagliari onun yeni takımı olabilir. Ancak Fenerbahçe de Hongla'nın peşinde ve bir süredir 24 yaşındaki oyunucunun transferiyle ilgileniyor."
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Martin Hongla kimdir?

    24 yaşındaki ve 1,81 boyundaki Martin Hongla, orta saha ve önlibero bölgelerinde görev yapıyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Kamerunlu oyuncunun Hellas Verona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Güncel piyasa değeri 3.50 milyon Euro olan ve geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibinde forma giyen Hongla'nın, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Royal Antwerp'ten 3,7 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

    Bu sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 10 maç görev yapan 24 yaşındaki oyuncu toplam 613 dakikada sahada kaldı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Transferde Martin Hongla sürprizi - FB haberleri - Martin Hongla kimdir?

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.