Fenerbahçe'den top toplayıcı Yiğit Avcı'ya büyük jest Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçta 3. gol öncesi taça çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek Dzeko'nun golünde önemli pay sahibi olan Fenerbahçe 15 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, tesislerde İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal ve Dominik Livakovic ile buluştu. İrfan Can, genç file bekçisine maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.

