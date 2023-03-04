Fenerbahçe, deprem felaketinde dört aile bireyini kaybeden Kilis Gençlik Spor oyuncusu Abdülkadir Terlik'i Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt´ın girişimleriyle transfer etti. Sarı-lacivertli ekibin renklerine kattığı Abdülkadir Terlik, halen faal sporcusu olduğu Kilis Gençlik Spor Kulübü ile 2'nci Lig Play-Off maçlarında Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek. Abdülkadir bu ilginç rastlantıyla ilgili, "Play-off´a kalmak için çok büyük emekler vermiştik. Orada da takımımla beraber olmak istiyorum. İlk maçta Fenerbahçe´ye karşı oynayacağım. Kilis´in kazanması için elimden geleni yapacağımı hocalarıma anlattım. Onlar da `Bir Fenerbahçeli´ye bu yakışır´ dediler" ifadelerini kullandı.

BAYAZIT: EĞİTİM VE SPOR HAYATINI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Abdülkadir´in transferiyle ilgili olarak Voleyboldan Sorumlu Yönetici Simla Türker Bayazıt ise "Abdülkadir, cesur, ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kendi isteğiyle eski takımında forma giymek için play-off maçlarının oynanacağı şehre gidecek. İlk maçımızda bize rakip olacak. Onda çok güzel bir spor etiği var; bize karşı da sahada en iyisini yapacaktır. Play-off maçlarından sonra zaten sözleşmesi bitmiş olacak ve bizimle birlikte İstanbul´a dönecek. Biz, ona inanıyoruz. Cesur, iyi ahlaklı ve dirayetli bir sporcu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki sezon takımımızda olacak. Hem eğitimini hem spor hayatını el ele ileriye taşıyacağız" diye konuştu.