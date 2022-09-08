Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu sezon Trabzonspor ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden iki takımdan biri olan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar?