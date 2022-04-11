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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti! Spor yazarları, Fenerbahçe'nin derbideki performansını yorumladı

  • 01
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA

    Fenerbahçe’nin çok iyi maçlarından biri değildi... Ama çok iyi bir sonuç aldı... Galatasaray‘ın en kötü maçlarından biri değildi... Ama Kadıköy’den çıkacak oyunu da oynamadı... Aslında hafif bir dokunuşta futbolcuların üçer-beşer takla attığı bir maç izledik... 
  • 02
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Derbi büyüklüğünün gerisinde kalan, sonucuyla Fenerbahçelileri süper mutlu eden, Galatasaray adına “son teselli”nin de hayal olduğu bir maç seyrettik... Ne olursa olsun, sezon boyunca yerden yere vurulan Fenerbahçe‘yi ayağa kaldıran ve futboluyla, sonuçlarıyla belirli bir ivme kazandıran teknik direktör İsmail Kartal‘ın en azından bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum...
  • 03
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Son yıllarda bu kadar bariz, açık ara kalitede bir derbi seyretmedim. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı. Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar. İsmail Kartal geldikten sonra Fener'de çok şey düzeldi. Her şeyden önce takım olarak oynamaya başladılar, isim olarak değil. 
  • 04
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Sahada herkes birbirine yardım ediyor. O daha büyük bu küçük ayrımı yok. F.Bahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Koca 90 dakikada kaleci Altay'ı zorlayan pozisyon olmadı.
  • 05
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    Ezeli rekabet eski haline geri döndü. Fenerbahçe stadında kazanan taraf ev sahibi oldu. Oyuna baktığımızda da Fenerbahçe'nin hak ettiğini söyleyebiliriz. Sarı-lacivertliler rakibini iyi çözmüş. Oyuna ağır bir baskı ve presle başladılar.
  • 06
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Münferit pozisyonlar dışında Galatasaray fazla kafayı kımıldatamadı. Biraz Babel bir şeyler yapmaya çalıştı, hepsi bu. Zajc adeta F.Bahçe'nin gizli golcüsü. Dün gece de çok akıllı bir gol attı. Osayi'ye sağdan Mert Hakan verdi, o da çok doğru yere çıkartıp Zajc'a 'İyi vurursan gol atarsın' dedi ve Zajc da iyi vurdu.
  • 07
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ

    Bir alev gibi rakibini yakarak, seyircilerini heyecanlandırarak çıktığı yola devam ediyor Fenerbahçe. Derbinin kendi heyecanı içinde, inandıkları takım için stada gelenlere de bir an bile "acaba?" dedirtmeden oynadılar 90 dakikayı. Büyük maçların, büyük oyuncuları olur. Fenerbahçe'nin ilk golünün hazırlayıcısı, ikincisindeki pasın ismi Mert Hakan'dı. İrfan Can, artık klasik hale gelen sağ kanat organizasyonlarında yine dikkatleri üzerine çeken isim oldu. 
  • 08
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Anka Kuşu gibi küllerinden doğuyor Fenerbahçe. Taraftarıyla sarıldı, oyun gücü ile tehdit eden oldu, performansları ile takdir toplayıp, bu kötü sezonda mutluluk formülü icat ettiler. Sezonun elbette şampiyonu olacak, ama "ligin ağabeyi"ni bu derbi belirler. Fenerbahçe tekrar koltuğunda…
  • 09
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    Fenerbahçe derbiyi de kazanarak ikincilik koltuğunu devraldı. Tabii ki derbi galibiyeti çok önemlidir ama bana göre Fenerbahçe dün iyi top oynamadı. En azından skor avantajından sonra risk alan rakibi karşısında daha etkili ataklar geliştirebilirdi; bunu da yapamadı ama kazanan haklıdır.
  • 10
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Mert Hakan iki golün de hazırlayıcısı idi. Çok da koştu. Ama unutmasın ki Avrupa'nın hiçbir yerinde hakeme karşı bu davranışları ile 90 dakikayı bitiremez. Ama bizde oluyor... Bana göre en başarılı isimler Crespo, Zajc ve Osayi idi.
  • 11
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN

    Galatasaray’ın sorunu yanlış zamanda yanlış zeminde olmasıydı en başta!.. Sezon sonunda olsa bile formasındaki çubuklar kadar fit bir Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 50 bin taraftarı önünde nasıl kafa tutabilirsin? Bu bir karnavaldı. Elinden geleni yaptı Galatasaray, düşük tempolu maçta topu Fenerbahçe’ye bıraktı, belli belirsiz teslim oldu, derbiye mücadele kattı. O kadar.
  • 12
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Gerisi Fenerbahçe takımı ve İsmail Kartal “başarı” öyküsü sadece. Sahi bu İsmail Kartal ile sezon sonu nasıl vedalaşacak Fenerbahçe? İsmail Kartal sessiz ve derinden ödevini kusursuz yapıyor. Ne kadar yükselirse Fenerbahçe’nin gelecek sezondaki problemleri o kadar artacak.
  • 13
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Dev derbide sürpriz olmadı ve Fenerbahçe sahadan hak ettiği galibiyetle ayrıldı. İsmail hocanın oyun planı maçın başından sonuna kadar tıkır tıkır işledi. Ve son haftalardaki başarılı oyun Galatasaray galibiyeti ile taçlanmış oldu. Fenerbahçe'nin maça baskı ile başlayacağını herkes tahmin ediyordu. Öyle de oldu. 
  • 14
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Osayi Samuel ve Miha Zajc kusursuza yakın bir maç oynadılar. İsmail hocanın maç öncesi hazırlıklarının tamamen işlediğini ve galibiyette önemli rol oynadığını söyleyebilirim. Son olarak son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan ve "bu periyottaki" performansıyla lider durumda bulunan İsmail hocanın yerine yeni bir hoca aranmasının ne kadar doğru olacağı da tartışma konusu olur.
  • 15
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE

    Fenerbahçe, istim üzerinde karşıladı Galatasaray’ı... Maçın başından sonuna kadar ev sahipliğinin yanı sıra oyunun sahipliğini de gösterdi. İki golün atılışında da takımca hazırlık ve çalışmanın ürününü aldılar. İlk golde Samuel Zajc’a, ikincisinde İrfan Can’ın havalandırıp gönderdiği topu kafayla çeviren Mert Hakan, Serdar Dursun’un kafa vuruşuna ve gole harika bir asist yapıyordu.
  • 16
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Şunu da hesaba katmalıyız… Fenerbahçe gözle görünür biçimde kucağına kadar gelen lig ikinciliği fırsatıyla fazladan motivasyon sağladı. İsmail Kartal’ın 7 maçta sağladığı üstün başarı (6 G 1 B) sekizinci maçta 7 galibiyetle taçlandı. Şimdi ligin ikinci sırasında onlar var. Fenerbahçe sezonu kendine yakışır biçimde kapatmak için büyük sıçrama yaptı. Hem İsmail Kartal, hem de Sarı Kanarya birlikte yükseldiler. Alkışlamazsak olmaz. Aferin onlara!
  • 17
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    REHA KAPSAL

    Fenerbahçe favori olarak çıktığı maçta işi şansa bırakmadı. Seyircisiyle yarattığı muhteşem atmosferle hem skor, hem de oyun olarak Galatasaray'a üstünlük sağladı. Oyunun kilitleneceği yer iki takımın orta sahalarıydı. Bu oyunu iki takımın da mutlaka kenar oyuncularıyla çözmesi gerekiyordu. 
  • 18
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Bununla ilgili de daha kafa yormuş Fenerbahçe takımı saha içinde hücumdaki doğru konumlanmalarıyla ikili, yeri geldiğinde üçlü oyunlarla rakip yarı alandaki problemi çözüp golü buldukları gibi Zajc da ülkedeki en iyi şiddetli koşuları yapan, ceza sahasına destek veren merkez orta saha oyuncularından biri olarak Fenerbahçe'nin kazanmasında kilidi açan oyuncu olarak baş rollerdeydi.
  • 19
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    ENGİN VEREL

    İrfan sağ kanatta akıllı oynadı ama koca 45 dakikada kendini bu kanada kilitledi. Sahada fazla dolaşmadı. İkinci devrede de Fenerbahçe'nin taktik anlayışı değişmedi. Sağ kanatta adeta 3 kişiyle oynadılar. Osayi Samuel, İrfan Can ve Mert Hakan, bu bölgeden derbinin skorunu ilan etti. Galatasaray'ın sol kanadını adeta çökerttiler.
  • 20
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Aynı bölgeden gelen bir rakibe karşı önlem alınamaması ise Torrent'e yazar. Bırakın önlem almayı, oyuncu değiştirmek için bile bu kadar süre geçirmesi de "anlaşılamazlar" arasına girdi. Sonuçta daha fazla isteyen kazandı. Daha fazla isteyen de kesinlikle Fenerbahçe'ydi. İsmail Kartal bence devam etme hakkını kazandı. Eğer başka birini getirirlerse de Kartal'ın gölgesi hep üzerlerinde olacak. Daha önce de söylediğim gibi keşke adı İsmail değil de "Ismael" olsaydı!
  • 21
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU

    Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, baskılı bir oyunla maça başlamayı tercih etti ve Sarı-Kırmızılılar'ı sahasına hapsetti. Galatasaray'ın Fenerbahçe baskısından pasla çıkmakta ısrar etmesi zaman zaman hataya da davet çıkardı. Daha atak olan, golü daha çok isteyen Fenerbahçe, Osayi'nin pasında Zajc ile öne de geçti.
  • 22
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Dünkü maçı daha çok isteyen, daha organize olan, birlikte hak eden taraf olan Fenerbahçe haklı bir şekilde kazandı. Zaten maç öncesi de daha formda bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe akıllı bir futbolla keyif vererek kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.
  • 23
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenememesi çok sürpriz olurdu zaten. Çok başarılı ve müthiş bir İsmail Kartal serüveni izliyoruz. Aslan gibi götürüyor takımını. İsmail Kartal'ın gözünü kapat, Samandıra'yı falan bulur. Torrent, daha yeni geçiyor karşıya. İsmail Kartal altyapılarda çalıştı, çok değişik hocalarla çalıştı ve ikinci kez takımın başında. 
  • 24
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    Bu kadroyu doğru oynatan başarılı olacaktı zaten. Konsantre işi kolay değildi, onu da başardı. Kayseri maçından daha iyi oynamadı Fenerbahçe bugün. Doğru oyun ve doğru dizilişle oynadığı için Fenerbahçe ligin ikinci yarısını lider bitirir.
  • 25
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

    METİN TEKİN

    Fenerbahçe çok mu mükemmel oynadı? Hayır. Ama hiç gol pozisyonu vermedi Galatasaray'a iki gol bulunca net bir galibiyet geldi. Fenerbahçe için önemliydi. Başlangıçta ikincilikten de çok uzak kalan bir takım vardı ama zamanla performansları yukarı çıktı. Ve ikincilik hedefine de ulaşan bir Fenerbahçe vardı. Çok görkemli, çok gösterişli bir oyun değildi ama gerçekçi bir oyunla 2-0 kazandı."
  • 26
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları
  • 27
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları
  • 28
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

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