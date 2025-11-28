Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. 14. haftaya tek namağlup takımı olarak giren Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçip, liderliği almak istiyor. Galatasaray ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak birinciliği kaptırmak istemiyor. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte detaylar...