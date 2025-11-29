F.BAHÇE İLK GOLÜ ATTIĞI 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 kez puan kaybetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki 13 maçının 8'inde ilk golü atan takım oldu. Bu maçlarda Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'u yenen sarı-lacivertliler, sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçında da ilk golü atan taraf olamadı. Söz konusu müsabakalarda Göztepe, Alanyaspor ve Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etmeyi başardı.