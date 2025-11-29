Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı bileti ne kadar?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için kritik maça çıkacak olan iki takım, zorlu maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. En golcü iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede derbi biletleri satışa sunuldu. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Ligdeki tek namağlup takım olan Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenip liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar ise şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri ne kadar?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKTI MI?
28 Kasım Cuma günü saat 17.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)
29 Kasım Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500.00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 7.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.400,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 12.000,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 14.350,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.300,00 TL
VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 49.350,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 2.500,00 TL
F.BAHÇE İLK GOLÜ ATTIĞI 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 kez puan kaybetti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki 13 maçının 8'inde ilk golü atan takım oldu. Bu maçlarda Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'u yenen sarı-lacivertliler, sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçında da ilk golü atan taraf olamadı. Söz konusu müsabakalarda Göztepe, Alanyaspor ve Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etmeyi başardı.
G.SARAY İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARDA PUAN KAYBETMİYOR
Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda hiç puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'e karşı ilk golü kaydeden Galatasaray, bu mücadelelerin hepsinden galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon ligdeki 5 maçta da ilk golü kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda sadece Göztepe ile Gençlerbirliği karşısında galibiyet aldı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Kocaelispor'a da mağlup oldu.