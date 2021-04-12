Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Maxim, Rashid, Vetrih, Morais, Kenan, Mirallas, Dicko
TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto
MAÇTAN NOTLAR
Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.
7 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
GAZİANTEP CEPHESİ
Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.
Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek.
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