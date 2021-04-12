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Fenerbahçe - Gaziantep FK (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu yönetiminde evinde Denizlispor'u mağlup ederken, Malatya deplasmanından 1 puanla dönmüştü. Gaziantep FK ise son 7 maçında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekipte teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle saha kenarında yer alamayacak

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? FB Gaziantep FK CANLI YAYIN

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Maxim, Rashid, Vetrih, Morais, Kenan, Mirallas, Dicko
TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto

MAÇTAN NOTLAR

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP CEPHESİ

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek.

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