Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen günün ikinci idmanının salonda ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların idmanı sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.