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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:54
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        F.Bahçe-Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

        Karşılaşmada VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR'da da Esat Sancaktar görev yapacak.

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