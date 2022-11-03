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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı kritik bir maça çıkıyor. Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16'ya direkt katılacak ve 9 Mart'a kadar Avrupa'da maç oynamayacak

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  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında bu akşam deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak. 
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Ancak liderlik sadece kendisinin alacağı sonuca bağlı değil… Rennes- AEK Larnaca maçının nasıl biteceği de önemli. Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Sarı-lacivertli ekip, bu aşamayı zirvede tamamlaması halinde önemli avantajların da sahibi olacak. 
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16'ya direkt katılacak ve 9 Mart'a kadar Avrupa'da maç oynamayacak.
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Öte yandan minimum 2.3 milyon Euro'yu kasasına koyarak önemli bir gelir elde edecek. 

     
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Fenerbahçe'nin zirvedeki yerini koruması, ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor.
  • Fenerbahçe için bir maçtan fazlası

    Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak.

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