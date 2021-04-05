Fenerbahçe ile beIN SPORTS arasındaki gerilim devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 32. haftasındaki Denizlispor maçı öncesinde ve sonrasında yayıncı kuruluşa göndermelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde "be FAIR" yazan tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin tepkisi mücadelenin ardından da sürdü. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluş röportajlarına gelen Fenerbahçeli futbolcular bu kez de "be FAIR" yazan maskelerle röportaj verdi. Daha sonra da kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile beIN SPORTS arasında daha önce logo kullanımı arasında sorun yaşanmış ve yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'ye dava açmıştı. Sarı-lacivertliler mahkeme tarafından logo kullanım üzerindeki tedbirin kaldırıldığını duyurmuştu.