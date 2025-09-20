Habertürk
        Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü (yarın) deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son olarak Alanyaspor ile evinde berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek çıkış yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.09.2025 - 09:40 Güncelleme: 20.09.2025 - 09:40
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü (yarın) deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.

        2

        Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

        Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

        Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.

        3

        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

        Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Kolombiyalı futbolcu yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu futbolcuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

        4

        TEDESCO'NUN İLK DEPLASMAN MAÇI

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

        Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

