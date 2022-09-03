Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.