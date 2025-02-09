Fenerbahçe Medicana: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi'nin 20'nci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde güçlü rakibi VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, 17. galibiyetini alarak yeniden zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin 20’nci hafta maçında konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
İlk seti 19- 25 kaybeden sarı-lacivertliler 2’nci seti 25-13'lük skorla rahat geçtikten sonra 3’ncü seti de 25-22 kazandı. Ev sahibi ekip 4’üncü seti de 25-16 alarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe Medicana bu sonuçla 17’nci galibiyetini alarak yeniden liderliğe yükseldi.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Vargas, Gizem Orge (Libero)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)
SETLER: 19- 25, 25-13, 25- 22, 25-16
SÜRE: 1 Saat 38 Dk.