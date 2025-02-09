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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - VakıfBank: 1 | MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi'nin 20'nci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde güçlü rakibi VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler, 17. galibiyetini alarak yeniden zirvenin sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:46
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        F.Bahçe, dev maçta VakıfBank'ı devirdi!
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        Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin 20’nci hafta maçında konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

        İlk seti 19- 25 kaybeden sarı-lacivertliler 2’nci seti 25-13'lük skorla rahat geçtikten sonra 3’ncü seti de 25-22 kazandı. Ev sahibi ekip 4’üncü seti de 25-16 alarak maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

        Fenerbahçe Medicana bu sonuçla 17’nci galibiyetini alarak yeniden liderliğe yükseldi.

        SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

        HAKEMLER: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

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        FENERBAHÇE MEDICANA: Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Vargas, Gizem Orge (Libero)

        VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

        SETLER: 19- 25, 25-13, 25- 22, 25-16

        SÜRE: 1 Saat 38 Dk.

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