Fenerbahçe'nin lig rekorları

AA

Fenerbahçe, geride kalan 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en fazla puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 122 lig maçında 3 bin 701 puan toplayarak, ligin en çok puan alan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 49 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise aynı maç sayısında 3 bin 652 puan elde etti. Lig tarihinde 2 bin 120 maça çıkan Beşiktaş 3 bin 576 puanla üçüncü, bin 612 maç oynayan Trabzonspor ise 2 bin 664 puanla dördüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA GALİP GELEN TAKIM

Ligin 64 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 122 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1206 galibiyetle, Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısı bakımından Galatasaray 1193 ile ikinci, Beşiktaş ise 1147 ile üçüncü sırada yer alıyor.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 758 gol kaydetti. Galatasaray, 3 bin 723 ile Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 480.

BİR SEZONDA SADECE 6 GOL YEDİ

Lig tarihinde bir sezonu en az gol yiyerek kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

GOL REKORU KIRILAN MAÇ

Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta taraflardan birisi oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, Türkiye'nin en üst kademe liginde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu.

EN İYİ 2. YARI PERFORMANSI

Fenerbahçe, 2010-2011'de şampiyonluğa, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ulaştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, söz konusu sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 lig maçının 16'sını kazanan, birinde berabere kalan ve sadece 2 puan yitiren sarı-lacivertli ekip, en iyi devre performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti.

DEPLASMANDA GALİBİYET REKORU

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.

EN ERKEN ŞAMPİYON

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

EN İYİ SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, lig tarihinde bir sezonda en iyi performansı sergileyen takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle, lig tarihindeki en başarılı performansı gerçekleştirdi.

EN ÇOK PUANLA ŞAMPİYON

En çok puanla şampiyon olan takım unvanı da Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli takım, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona alıştı.

Fenerbahçe ayrıca, "en az gol yiyen şampiyon" unvanını 1969-1970 sezonunda kalesinde 6 gol görerek aldı.

Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.

Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.

SON HAFTAYA LİDER GİRİP ŞAMPİYON OLAMAYAN TEK TAKIM

Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonlukları kaptırdı.

RAKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Süper Lig 2022-2023 sezonuna 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine karşı galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından Beşiktaş'ın 47-41, Galatasaray'ın 52-35, Trabzonspor'un da 39-25 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 104 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 66 kez yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 193 kez havalandırdı.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 132 kez ile Beşiktaş'la karşılaştı.

En fazla yenilgiyi 41 kez ile Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 151 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde yer alan diğer 18 takımın 17'siyle daha önce karşılaşan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor ile ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

EN ÇOK BERABERLİK DE BEŞİKTAŞ İLE

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok Beşiktaş ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 132 kez karşılaştığı rakibiyle 44 maçta yenişemedi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan sonra en çok berabere kaldığı takım ise 43 kez ile Galatasaray oldu.

ÜMRANİYESPOR İLE İLK KEZ

Fenerbahçe, bu sezon ligde mücadele edeceği takımlar içinde sadece Ümraniyespor ile daha önce karşılaşmadı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki her rakibine karşı üstün durumda bulunurken, Ümraniyespor ile bu sezon ilk defa mücadele edecek.

LİG TARİHİNDEKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Ümraniyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihinde 65. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 122 maçta, bin 206 galibiyet, 359 yenilgi aldı, 3 bin 758 gol atıp, kalesinde bin 864 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.

ENLER

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: 19 şampiyonluk. (1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014)

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).

En iyi sezonu: 1988-1989

O G B M A Y P 36 29 6 1 103 27 93

En kötü sezonu: 1980-1981

O G B M A Y P 30 9 11 10 31 27 29

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)

SEZONLARA GÖRE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 64 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 Şampiyon 16 13 2 1 33 8 28 1959-60 2. 38 27 6 5 88 38 60 1960-61 Şampiyon 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 2. 38 23 7 8 64 30 53 1962-63 3. 42 24 12 2 73 28 60 1963-64 Şampiyon 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Şampiyon 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 4. 30 10 12 8 32 25 32 1966-67 2. 32 17 9 6 37 20 43 1967-68 Şampiyon 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 4. 30 13 9 8 34 25 35 1969-70 Şampiyon 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 2. 30 14 13 3 43 23 41 1971-72 3. 30 14 11 5 37 21 39 1972-73 2. 30 16 10 4 42 17 42 1973-74 Şampiyon 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Şampiyon 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 2. 30 14 12 4 40 18 40 1976-77 2. 30 12 15 3 31 17 39 1977-78 Şampiyon 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 3. 30 15 8 7 41 23 38 1979-80 2. 30 12 11 7 31 27 35 1980-81 10. 30 9 11 10 31 27 29 1981-82 3. 32 15 11 6 48 26 41 1982-83 Şampiyon 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 2. 34 17 11 6 46 24 45 1984-85 Şampiyon 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 5. 36 13 16 7 40 32 42 1986-87 5. 36 13 13 10 49 39 39 1987-88 8. 38 15 10 13 45 43 55 1988-89 Şampiyon 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 2. 34 22 4 8 70 38 70 1990-91 5. 30 12 8 10 53 53 44 1991-92 2. 30 23 2 5 81 35 71 1992-93 5. 30 18 4 8 75 41 58 1993-94 2. 30 21 6 3 69 26 69 1994-95 4. 34 20 7 7 78 35 67 1995-96 Şampiyon 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 3. 34 22 7 5 79 25 73 1997-98 2. 34 21 8 5 61 25 71 1998-99 3. 34 22 6 6 84 29 72 1999-00 4. 34 17 10 7 59 44 61 2000-01 Şampiyon 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 2. 34 24 3 7 70 31 75 2002-03 6. 34 13 12 9 55 41 51 2003-04 Şampiyon 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Şampiyon 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 2. 34 25 6 3 90 34 81 2006-07 Şampiyon 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 2. 34 22 7 5 72 37 73 2008-09 4. 34 18 7 9 60 36 61 2009-10 2. 34 23 5 6 61 28 74 2010-11 Şampiyon 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 2. 40 24 9 7 70 38 81 2012-13 2. 34 18 7 9 56 39 61 2013-14 Şampiyon 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 2. 34 22 8 4 60 29 74 2015-16 2. 34 22 8 4 60 27 74 2016-17 3. 34 18 10 6 60 32 64 2017-18 2. 34 21 9 4 78 36 72 2018-19 6. 34 11 13 10 44 44 46 2019-20 7. 34 15 8 11 58 46 53 2020-21 3. 40 25 7 8 72 41 82 2021-22 2. 38 21 10 7 73 38 73

Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.