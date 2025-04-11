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        Haberler Spor Diğer Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Ece Üngör'den tarihi başarı! - Diğer Haberleri

        Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Ece Üngör'den tarihi başarı!

        Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Ece Üngör, Artistik Yüzme Dünya Kupası'nda 7'nci oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:13
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        Ece Üngör'den tarihi başarı!
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        Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Ece Üngör, Artistik Yüzme Dünya Kupası'nda 7'nci olarak tarihi bir başarıya ulaştı.

        Mısır'ın Soma Körfezi'nde devam eden Artistik Yüzme Dünya Kupası'nda teknik soloda 31 ülke arasında elde ettiği 218.8800 puanla 7'nci olan Fenerbahçeli yüzücü Ece Üngör, tarihte bir ilke imza attı.

        Milli sporcu Ece Üngör, 2028 Olimpiyatları ve Dünya Şampiyonaları için önemli bir rol oynayacak olan bu sonuçla Rusya, Çin ve İspanya gibi önemli rakiplerini geride bırakarak, Türkiye Artistik Yüzme tarihinin büyükler kategorisindeki gelmiş geçmiş en iyi sonucunu elde etti.

        Ece, 2023 yılında Japonya'nın Fukuoka şehrinde düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda serbest solo branşında, 29 ülke arasında 10'uncu olarak finale yükselmiş, finalde elde ettiği 160.4290'lık puanla dünya 10'uncusu olmuştu.

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