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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizin kaderini belirleyecek zorlu randevu öncesi son bilgileri bir araya getirdik. İşte, sarı lacivertlilerin grubunu 1. ya da 2. bitirmesi durumlarında yaşayacağı süreçler...

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  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe, grubundaki son maçında köklü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olmaya hazırlanıyor. Rennes ile liderlik için çekişen sarı lacivertli ekibimizin grubunu 2. bitirmesi halinde eşleşebileceği muhtemel rakipleri belli oldu...
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

    1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj

    2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj

    3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj

    4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    FENERBAHÇE'NİN GRUBU 2. BİTİRMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, RB Salzburg, Şahtar Donetsk, Sevilla, Juventus
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    FENERBAHÇE LİDER BİTİRİRSE NE OLACAK?

    Sarı lacivertli ekibimiz, son maçlar öncesi liderliği elinde bulunduruyor. Bu akşam oynanacak son grup maçlarının ardından ünvanını koruyabilirse UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16'ya kalacak.
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    Temsilcimiz, son 16 turunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 takımın eşleşmelerinden tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

     
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Dinamo Kiev Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı 3 Kasım Perşembe günü saat saat 23:00'de oynanacak.
  • Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay; Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Alioski; Crespo, Arao, Emre Mor, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Batshuayi

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