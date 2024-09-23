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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe'nin "penaltı jokeri!" - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe'nin "penaltı jokeri!"

        Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetinin sevincini soyunma odasında kutlarken yıldız futbolcuların, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:09
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        Fenerbahçe'nin "penaltı jokeri!"
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        Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetinin sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Yıldız futbolcuların, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.

        Futbolcular, maçtan sonra soyunma odasında galibiyet pozu verdi. 3-1'lik skorun üzerine "Penaltı jokeri" ifadesi eklendi.

        Galatasaray futbolcuları, derbi galibiyetinin ardından soyunma odasındaki tahtaya, "Kadıköy hatırası" bıraktı. 1-3 yazılı skorun yanında Fenerbahçe'nin attığı tek gole ok çıkarılarak, "Penaltı jokeri" yazıldı.

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