Fenerbahçe'nin "penaltı jokeri!"
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetinin sevincini soyunma odasında kutlarken yıldız futbolcuların, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetinin sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Yıldız futbolcuların, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.
Futbolcular, maçtan sonra soyunma odasında galibiyet pozu verdi. 3-1'lik skorun üzerine "Penaltı jokeri" ifadesi eklendi.
Galatasaray futbolcuları, derbi galibiyetinin ardından soyunma odasındaki tahtaya, "Kadıköy hatırası" bıraktı. 1-3 yazılı skorun yanında Fenerbahçe'nin attığı tek gole ok çıkarılarak, "Penaltı jokeri" yazıldı.