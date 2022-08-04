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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakibi belli oldu!
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Fenerbahçe ve Sivasspor'un rakibi belli oldu!

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. Diğer temsilcimiz Sivasspor ise Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakibi belli oldu!

Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Slovacko'ya elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda AIK - Shkendija eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

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