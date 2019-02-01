Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna 5 yeni isim katan Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddelerinden birisi de UEFA Avrupa Ligi listesine kimlerin dahil edileceği...

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, bu gece 02.00'ye kadar vakti olan liste için Göztepe maçının sonrasında kesin kararını verecek. Takımdan ayrılan Yiğithan Güveli'nin yerine altyapıdan oyuncu eklemeyecek olan Sarı-Lacivertliler, 22 kişilik bir kadroyla Zenit eşleşmesine çıkacak.

Michael Frey'in sakatlığından ötürü Roberto Soldado'nun kadroya alınmasına kesin gözüyle bakılırken 1 ismin de stoper bölgesinden olması bekleniyor. Stoperde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan birini seçmesi beklenen Yanal'ın, diğer kontenjan için ise tercihini Victor Moses'tan yana kullanması bekleniyor.