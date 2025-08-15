Habertürk
        Fenerbahçe'nin yeni şort sponsoru GAİN - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni şort sponsoru GAİN

        Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı forma şort sponsorluğu için GAİN ile anlaşma imzaladı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 17:10 Güncelleme: 15.08.2025 - 17:10
        Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru
        Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın yeni şort sponsoru GAİN oldu. Sarı-lacivertiler bu anlaşma ile birlikte, GAİN logosunun 2025-2026 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası’ndaki maçlarda giyeceği şortların sağ ön tarafında yer alacağını açıkladı.

        Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımımıza destek verecek olan GAİN’e teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

