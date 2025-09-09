Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu! Tedesco kimdir, hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından, 'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?' sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Mourinho'nun ardından boşalan koltuğa Domenico Tedesco otururken, yeni hocanın yardımcılığını Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek. Peki, Domenico Tedesco kimdir? İşte Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı takımlar...
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile iki yıllığına anlaşmaya vardı. son olarak Belçika Milli Takımını da çalıştıran Tedesco, Schalke ve RB Leipzig'de teknik direktörlük yaptı. İtalyan asıllı Alman futbol teknik adamın yardımcılığını Gökhan Gönül üstlenecek. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.
TEDESCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.
İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi. Daha sonra 2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınır.
TEDESCO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Tedesco'nun çalıştırdığı takımların listesi:
VfB Stuttgart (altyapı ve yardımcı antrenör)
TSG Hoffenheim (altyapı)
Erzgebirge Aue (2017)
Schalke 04 (2017-2019)
Spartak Moskova (2019-2021)
RB Leipzig (2021-2022)
Belçika Milli Takımı (2023-2025)