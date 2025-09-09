TEDESCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Domenico Tedesco, İtalyan asıllı Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, kariyerine 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.

İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue'de yaşadı ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri oldu. Schalke ile ilk sezonunda ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterdi. Daha sonra 2019'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı, ardından 2021'de RB Leipzig'e geçti ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023'ten itibaren Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Tedesco, modern ve taktiksel açıdan esnek futbol anlayışıyla tanınır.