        Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson Moraes'in aile grafiği - Magazin haberleri

        Ederson Moraes'in aile grafiği

        Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer etmeye hazırlandığı Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in özel hayatı merak konusu oldu

        Giriş: 01.09.2025 - 12:08 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:08
        Yeni transfer evli çocuklu mutlu
        Fenerbahçe, transfer döneminin son saatlerinde Brezilyalı kaleci Ederson Moraes ile anlaştı.

        Transfer haberlerinin ardından gözler, Ederson Moraes'in özel hayatına çevrildi.

        17 Ağustos 1993'te Sao Paulo'nun Osasco şehrinde dünyaya gelen Ederson Moraes, 2014'te sosyal medya fenomeni Lais Moraes ile nikâh masasına oturdu.

        Neredeyse eşi kadar tanınırlığı olan Lais Moraes'in Instagram'da 469 bin takipçisi bulunuyor. Ederson Moraes'in ise Instagram'da 5.30 milyon takipçisi bulunuyor.

        Lais Moraes, sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla günlük hayatlarına dair kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        Çiftin; Yasmin (2017), Henrique (2018) ve Laura (2020) adında üç çocuğu bulunuyor.

