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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe, Olympiacos maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Olympiacos maçının hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:06
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        Fenerbahçe, Olympiacos maçına hazır!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında yarın Yunanistan’ın Olympiakos ekibini ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık idman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Yunanistan’da oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde antrenmanda yer almadı, sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ise takımla çalıştı.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular, yarın oynanacak maçın taktiği üzerinde durdu.

        Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesi yarın saat 22.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.

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