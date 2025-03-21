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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet: 57 - ÇBK Mersin: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 57 - ÇBK Mersin: 78 | MAÇ SONUCU

        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i 78-57 mağlup ederek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:17
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        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Mersin!
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        Karşılaşmaya etkili başlayan ÇİMSA ÇBK Mersin, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 20-33. 8-0'lık seri yakalayarak çabuk toparlanan Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 28-33. Kalan bölümde dış atışlardan kritik basketler üreten ÇİMSA ÇBK Mersin, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta da hız kesmeyen ve 12-0'lık seri yakalayan ÇİMSA ÇBK Mersin, 25. dakikada farkı 24 sayıya yükseltti: 31-55. Mersin temsilcisi, oyunun kontrolünü tamamen yitiren Fenerbahçe karşısında bir ara 28 sayılık fark elde ettiği bu çeyreği 64-39 önde bitirdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ÇBK Mersin, sahadan 78-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

        Mersin temsilcisi, finalde Beşiktaş BOA-Emlak Konut maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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